José Luis Sampedro, escritor, humanista y economista, confesó a Jordi Évole en 2012, un año antes de fallecer, que "no tendría ningún inconveniente" en morirse. "No tengo ningún interés en seguir, pero quiero a mi mujer, sé que le hago falta y estaré todo el tiempo que haga falta", manifestó, a lo que añadió: "Soy un viejo sordo, medio ciego, con dolencias... ". Así, Sampedro dijo que todo eso ya no le interesaba porque, además, según dijo, había visto "el espectáculo" y le "importaba tres pepinos".

"Pero yo tengo que vivir, porque se habla mucho del derecho a la vida, pero hay más, hay el deber de vivirla. Hemos recibido de la vida una vida, pues vamos a vivirla", defendió, a lo que apostilló que "dar estos consejos a una persona que no come y a sus hijos que no comen es casi una burla". "¿Qué le diría a es familia? Pues que si puedo les daría algo, por lo menos, palabras y un abrazo, pero comprendo que eso es terrible", afirmó.