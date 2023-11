Las personas que viven en Ibiza todo el año ven cómo su sueldo se diluye simplemente en el pago de un alquiler. En Salvados, Gonzo habla con un profesor de piano que explica cómo gestiona sus finanzas, acudiendo a un restaurante en el que paga cinco euros al día por comer y cenar.

"Algún día me meto un lujo con una cerveza", bromea, explicando que tiene que hacer "muchos números para hacer un control" de lo que se está gastando. "No soy una persona ordenada. Como no lo soy, me lo apunto", añade.

Preguntado por Gonzo si merece la pena, este profesor cuenta que "ganan las ganas de querer hacerlo", de dar clase a sus alumnos y de ejercer la profesión. "Creo que no está saliendo bien. Necesito parar para hacer una reflexión. No sé si me merezco esto. La nómina está bien, pero a este precio... igual no", reconoce.