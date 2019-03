Mayor Oreja evita pronunciarse sobre las acusaciones del popular Chema Herzog

El portavoz del PP en Errenteria Chema Herzog habló anoche sin reservas en el programa 'Salvados'. Tanto que señaló directamente a Jaime Mayor Oreja, vinculando los intereses empresariales del antiguo ministro del Interior con sus críticas al proceso de paz. "Si tu tienes una empresa de seguridad, te interesa que no haya seguridad para que vender tu producto. Más claro no puedo ser", expresaba el político popular. Évole habla sobre una posible acusación a Jaime Mayor Oreja y Herzog lo insinúa pero no lo afirma, por no verse "en una querella".

LaSexta noticias ha contactado con Mayor Oreja. No ha querido valorar una declaraciones de su compañero de partido que no solo fueron dirigidas a él, también al Partido Popular en Madrid. "Puede que azucen a las facciones para sacar un rédito político. Eso es muy cómo aunque sea a 450 kilómetros.

Chema Herzog exhibe su orgullo de pertencia al PP del País Vasco con otro dardo demoledor. "El PP del País Vasco es de chapó, del primero al último. Aquí no tenemos nadie una cuenta en Suiza".

El político de Errenteria está convencido de los pasos que se están dando en el proceso de paz. "No quiero trincheras, quiero convivencia", decía Herzog, y prueba de ello es que accedió a sentarse en una mesa con el exalcalde socialista y el actual regidor, miembro de Bildu.