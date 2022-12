La exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, tuvo una gran repercusión por las camisetas con mensaje que solía lucir en el Parlamento. "Nos negaban la palabra y yo dije que a mí no me iban a callar", ha explicado, reconociendo que encontró en esa idea la manera de expresar lo que de otra forma no le dejaban decir.

"Toda la izquierda iba con la cabeza gacha y yo les miré a la cara", ha indicado reconociendo que eso es algo que "no le han perdonado nunca". Sin embargo, ha dejado claro que no se arrepiente de haber llevado esas camisetas ni de los mensajes que había en ellas.