"No he hecho nada ni ilícito, ni inmoral, ni ilegal. Actué con integridad", ha asegurado Mónica Oltra en Salvados. De esta forma, ha vuelto a insistir en que ella "no ha cometido ningún delito". De hecho, ha reconocido que le molesta mucho que la investigación por la que fue imputada se llame 'Caso Oltra', ya que considera que "no hay ningún caso".

Además, ha aprovechado para aclarar algunas de las declaraciones que realizó en el pasado contra Francisco Camps, dejando claro que se han malinterpretado y que ella nunca dijo que todo aquel que fuese imputado "debería dimitir".