A pesar de la fama, la baronesa Thyssen siempre hace lo que quiere: "Yo soy yo desde que me levanto hasta que me voy a dormir". Así se lo ha confesado a Jordi Évole en Salvados.

Según ha dicho Tita Cervera, la fama "nunca" le ha afectado en su vida. Además, preguntada por si ha cobrado por las exclusivas, la baronesa ha dicho que no: "Nunca he cobrado por nada. Por norma, no lo hago. O es que no tengo buenos asesores, no lo sé".

Dejando al descubierto su parte más personal, la baronesa ha contado que es creyente y que reza mucho cada día. Tal y como ha asegurado pide a dios "salud para las personas buenas y paz para los hombres de buena voluntad".

Sobre su fe, también ha confesado que ha pedido ayuda a dios para cosas más concretas como una subasta porque considera que "es muy cercano".

Cuando Jordi Évole le ha preguntado cuál es su pasaje de la Biblia favorito, Tita Cervera ha contestado: "No sigamos con ese tema, todos son pasajes".