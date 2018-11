REVILLA RECLAMA EL MUNICIPIO CÁNTABRO DE VILLAVERDE

Los presidentes autonómicos de Cantabria, Baleares, Murcia, Madrid y Extremadura no atinan uniendo las piezas del rompecabezas español en la mesa de Salvados y Jordi Évole no ha podido evitar bromear sobre ese puzzle: "Habéis roto España y no hemos empezado el programa".