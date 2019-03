¿Piensa Florentino Pérez en un candidato para sustituirle al frente del Real Madrid?

EL PRESIDENTE DEL REAL MADRID NO DESCARTA SU RELEVO

Florentino Pérez no se suele prestar a alimentar los rumores sobre un hipotético relevo al frente del Real Madrid. El presidente del conjunto merengue transmite siempre una imagen de estabilidad, de servicio al socio que confía en su gestión. Sin embargo, en una entrevista con Évole, Pérez no cierra la puerta a buscar un sucesor. "No sé quién es mi sustituto en el Real Madrid pero lo encontraremos seguro", afirma el mandatario blanco.