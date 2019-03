Paca Castillo: "Me iré del mundo y no sabré lo que es la justicia"

QUIERE QUE LE PIDAN PERDÓN

Una de las vecinas que resistió a irse de su casa, tras ser dinamitado el pueblo en el que vivía, explica a Jordi Évole en Salvados que no quiere volver a Jánovas por "rabia". Además, Paca Castillo aprovecha para demandar que le pidan perdón. "Me iré del mundo y no sabré lo que es la justicia", asevera.