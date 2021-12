Gonzo pregunta a María Galiana por su papel en la película 'Belle Époque', en el que la actriz hacía de dueña de un prostíbulo. "Para mí fue una extraordinaria oportunidad que me llamase Fernando Trueba para ese pequeño papel, porque yo en mi vida me había visto trabajando con Fernando Fernán Gómez", recuerda la conocida actriz.

Un momento que Gonzo aprovecha para preguntar por la personalidad de Fernando Fernán Gómez: "Siempre me ha llamado mucho la atención que después de tantos años, tantas películas, interpretando, dirigiendo, de Fernando Fernán Gómez queda como una imagen de un señor de muy mal humor por aquella imagen en televisión que le decía a una persona 'a la mierda'.

María Galiana responde sobre ello en el vídeo principal de esta noticia, en donde también recuerda cómo el mismo año que se jubiló de su trabajo como profesora, ganó el Goya por 'Solas'. Un premio que, como explica, "un Goya no garantiza trabajo": "Yo no he vuelto a hacer una película con un papel importante de protagonista nunca más".