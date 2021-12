¿Hoy en día existe entre profesores y alumnos esa relación que María Galiana tenía con sus alumnos cuando era profesora? "Qué va. Yo creo que no", reconoce la actriz, que explica qué cree que ha pasado para que se pierda esa relación. "Dos cosas", destaca la actriz, que explica cómo "los profesores, muchos de ellos no tienen vocación": "No les gusta enseñar, les gusta relativamente, porque han terminado la carrera y piensan que es la única salida".

Por otro lado, la actriz destaca que "han intervenido mucho los padres": "Los padres de los alumnos intervienen una barbaridad y la mayoría de las veces les quitan la razón a los profesores cuando hay un problema de indisciplina". Además, Galiana lamenta la creación de la ESO: "La enseñanza secundaria obligatoria ha supuesto que el alumno que no quería estudiar, seguir estudiando. Soy una gran partidaria de la FP, una gran partidaria, porque la enseñanza puramente teórica es para quien quiera estudiar y a quien le guste estudiar, si no, no vale para nada".

La conocida actriz también critica la llamada "pin parental", que hace que en algunas comunidades autónomas desde el colegio se tiene que pedir autorización al padre o a la madre para que, por ejemplo, sus hijos puedan atender a una clase donde se explica la realidad LGTBI. "A mí me parece una barbaridad tan grande", reflexiona la actriz. Puedes ver su tajante respuesta al completo en el vídeo de arriba.

María Galiana defiende la educación pública

"La educación pública tiene toda la importancia para que todas las clases sociales pueden acceder a la educación", destaca María Galiana, que reflexiona sobre ello como profesora en este vídeo de Salvados: "Acceder al trabajo debe estar al alcance de todos, no por pagar un colegio de élite".