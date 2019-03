Lucio Urtubia, sobre su acuerdo con el Citibank: "Les dije que si me pagaban, se solucionaba. Y pagaron"

ESTAFÓ 20 MILLONES DE DÓLARES AL BANCO ESTADOUNIDENSE EN 1970

El agricultor y albañil de 84 años, Lucio Urtubia, a finales de los años 70 puso en jaque al mayor banco del mundo, el First National City Bank of America, actual Citibank, estafando 20 millones de dólares con la falsificación de miles de cheques de viaje. Sin embargo, no fue a la cárcel. El gran banco estadounidense acordó con él la entrega de las planchas con las que, junto a su equipo, falsificaba los cheques y, además, le pagó unos "40.000.000 de francos de la época".