La respuesta de Arrimadas a Rovira tras asegurar que va a marchas con fascistas: "Eso te retrata, insultas a un millón de personas"

ARRIMADAS ACUSA A ROVIRA DE "NO CONOCER CATALUÑA"

Marta Rovira asegura en Salvados que "Arrimadas ha asistido a manifestaciones en las que hay muestras claras de grupos de ultraderecha que son fascistas". La líder de Ciutadans no ha dudado en contestar: "Que quieras vincular una manifestación de un millón de personas con grupos de ultraderecha te retrata. No se me va a ocurrir en la vida criminalizar a la gente que sale en la Diada aunque cerca de allí se quemen banderas de España".