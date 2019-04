Serrat: "Cataluña no ha tenido nunca mejor trato cultural y lingüístico que el que hemos tenido hasta ahora"

ASEGURA QUE LE LLAMARÁN "BOTIFLER" POR SUS PALABRAS

El cantautor Joan Manuel Serrat asegura en Salvados que duda del "maltrato económico a Cataluña" y señala que no cree "que el independentismo vaya a hacer una Cataluña mejor": "Cataluña no ha tenido nunca mejor trato cultural". Asegura que sus palabras le van a condenar "al terrible insulto de 'botifler'": "Eso no me va a quitar la más mínima razón ni el más mínimo derecho a sentirme catalán, como mínimo tanto como ellos".