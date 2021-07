"Quería aclarar las noticias que han circulado esta tarde sobre que un equipo de Salvados ha sido detenido en Marruecos y expulsado del país", afirma Gonzo en el vídeo, en donde el periodista aclara que en ningún momento el equipo de Salvados ha sido detenido.

El presentador del programa explica que todo se ha tratado de un error. El equipo explicó a la varios agentes de paisano que habían acudido al país para hablar y conocer a las familias de las personas que fallecieron en febrero en un país textil porque, como hacen siempre, hablan con las personas de la historia antes de hacer un reportaje. "El único problema que hemos tenido es que para grabar en Marruecos se necesita un permiso y nosotros al no grabar nada sino solo hablar con la gente pensábamos que no era necesario", explica Gonzo, que destaca cómo la Policía les llevó al aeropuerto al no tener dicho permiso: "Esta noche ya dormimos en casa".