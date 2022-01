Gonzo afirma a Abel Caballero que "responsabiliza a otros de algunos males que tiene Vigo", pero el alcalde socialista no está de acuerdo: "Los que dependen de mí respondo yo". El presentador continúa reflexionando sobre la estrategia de Caballero: "Atiende a los ciudadanos y si le piden un banco, regala un banco". "Si la gente tiene una demanda y la transmiten, sea lo que sea, trato de resolverla", detalla el político a Gonzo, que reflexiona: "¿Estos elementos del discurso que tiene usted son populismo?".

"Es descripción de la realidad. A los que no les gusta hablan de populismo", responde el alcalde de Vigo a Gonzo, que le recuerda un vídeo en el que Felipe González define lo que para él es populismo. "La conocía y la comparto", destaca el socialista, que afirma que no reconoce su discurso político con esta definición. "Estamos haciendo logros continuamente. Vigo lleno de obras, está en un cambio histórico", destaca a Abel Caballero, que insiste en que "una cosa es ser popular y otra es populista". "Yo doy respuestas muy complejas", explica Caballero, que destaca que ha hecho "un albergue para la gente sin techo, el único que hay en Galicia municipal" o ha dado "3.500 becas de comedor".

Eso sí, sobre el problema de no tener acceso a una vivienda, el alcalde de Vigo recuerda en "la cuestión de la vivienda, no tiene las competencias": "Si me dieran a mí las competencias, lo estaría haciendo". "¿Con recursos propios se puede montar la mejor Navidad del planeta y no se pueden construir viviendas sociales?", pregunta Gonzo a Abel Caballero, que responde: "La mejor Navidad del planeta cuesta un millón de euros. ¿Y sabes cuánto produce? Entre 500 y 1.000 millones".

Abel Caballero carga contra el PP y Marea en Vigo

"¿Cualquiera que discrepe de usted se convierte en un antivigués?", pregunta Gonzo a Abel Caballero después de que el alcalde socialista afirme que el PP y Marea están en contra de Vigo. "Son candidatos dependientes de sus jefes de Galicia en España, yo no", insiste el socialista en este vídeo.