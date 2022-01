El alcalde socialista de Vigo critica a los partidos de la oposición de la ciudad en Salvados: "Cuando veo el PP, el bloque, Marea y esta gente, me llevo las manos a la cabeza". Abel Caballero destaca que el "PP de Vigo presentó una candidatura" que fue una "calamidad en las elecciones" y lo es actualmente en la oposición: "El PP siempre está contra Vigo".

Además, critica que los políticos de Marea "no quieren que haya AVE en Vigo". "Es que las cosas hay que decirlas porque aquí hay gente que se presenta en esta ciudad pidiendo el voto y todas sus acciones son siempre contra Vigo", insiste el alcalde a Gonzo, que confiesa que le sorprende que diga "que todo lo que no es de su partido está contra Vigo". "No estoy diciendo eso, estoy diciendo gente concreta", detalla Abel Caballero.

"¿Cualquiera que discrepe de usted se convierte en un antivigués?", insiste Gonzo al alcalde socialista, que afirma que "no": "Hay gente que discrepa tan vigueses como yo". Eso sí, Caballero vuelve a cargar contra la oposición: "¿Tú crees que alguien que dice que Vigo no tenga tren de alta velocidad es muy vigués, quiere mucho a esta ciudad?". "¿Sabes qué pasa aquí con la dimensión política en Vigo? Que son candidatos dependientes de sus jefes de Galicia y de España y yo no dependo de nadie, de nadie", señala tajante Caballero a Gonzo, que le contesta: "Lo cierto es que la forma en la que habla de los rivales políticos o de políticos de otros partidos recuerda mucho a cómo hablaba Jesús Gil en Marbella o a cómo hablaba Pujol en Cataluña. ¿No es la misma estrategia?". Puedes ver la respuesta completa de Abel Caballero en el vídeo principal de esta noticia.

"Sánchez es uno de los políticos insustituibles del siglo XXI en España"

Abel Caballero confiesa que se equivocó al apoyar a Susana Díaz frente a Pedro Sánchez. Eso sí, afirma que "el discurso que Pedro tenía entonces es un discurso distinto al que tiene ahora". Así lo explica en este vídeo.