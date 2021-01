Salvados charla con el dibujante Paco Roca y su tía Amparo Martínez sobre la situación de las residencias. El dibujante afirma que existe "una fobia a la vejez". "Hay muy pocas historias que tienen como protagonista a las personas mayores", explica el dibujante, que afirma que "siendo una parte importante de las vidas de las personas parece que no queremos saber nada de ellas".

Una opinión que comparte su tía. "Ese amor a los padres se ha perdido", señala Amparo Martínez, que critica que parece que "los viejos molestan": "Me da miedo a coger algo y que mis hijos tengan que venir a atenderme, por eso digo que cuando me pase algo, que me coja y me quede y así no doy guerra a nadie".

Además, Amparo cuenta cómo se niega a ir a una residencia de ancianos aunque su familia insista: "Los viejos molestamos a la juventud porque llevan otra marcha y otra manera de vivir". "Antes los hijos no abandonábamos a los padres y hoy en día ese amor se ha perdido, la juventud lo primero que hace es mandarlos al asilo", señala Amparo, que insiste en que no lo ve bien: "Los padres han luchado y han hecho todo por sus hijos".