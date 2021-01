Casi la mitad de la gente que ha fallecido en nuestro país por coronavirus son gente que vivía en residencias, 25.000 personas. "Es terrible", afirma Manuela Carmena, que destcaa que "la sociedad debe reaccionar porque es una vergüenza". Incluso, la ex alcaldesa de Madrid insiste en que el Estado le ha fallado a las personas "totalmente": "Es un fallo que venía de lejos porque hemos tolerado un sistema de estabulación de las personas mayores vergonzante".

Gonzo muestra a Carmena, Miguel Ríos, ,Charo López y Javier Clemente una reflexión de Iñaki Gabilondo en la que critica cómo han sido tratadas las persoans mayores, especialmente las de las residencias de ancianos, durante la pandemia por coronavirus. "¿También vosotros estáis desengañados?", les pregunta el periodista.

"Sí, yo la verdad es que sí creo que hay un desengaño, sobre todo, por la falta de respuesta que está teniendo", afirma Carmena, que critica que "todavía no se haya hecho nada": "Hubo una comisión, aquella Comisión de Reconstrucción o algo así que se llamaba, en la que se dijo que lo más importante y donde había una coincidencia entre todos los sectores, en todos los partidos políticos, para abordar el tema de las residencias. Que yo sepa, no se ha abordado nada".

Por su parte, Javier Clemente introduce en la conversación un debate sobre la situación de las residencias de ancianos en general, no solo durante la pandemia. El ex seleccionador nacional critica "la cantidad de mayores que se llevan a residencias" y también recuerda que "mucha gente no puede pagar una".

Por otro lado, la ex alcaldesa de Madrid defiende la necesidad de "una política pública del cuidado a las personas mayores que lo necesitan" ya que critica que "lo hemos dejado en manos de lo privado y ha sido un desastre". Por eso, Carmena propone otro sistema que sustituya a las residencias: "Seamos capaces de buscar alternativas que no sean las residencias". Por su parte, Miguel Ríos señala que "las residencias no deben ser morideros, sino sitios en los que vivir con dignidad" y Clemente recuerda que "mucha gente no puede pagar una residencia".