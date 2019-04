El documento confidencial al que accede Salvados demuestra la adjudicación irregular del Castor a Escal UGS

EL GOBIERNO CONOCÍA LAS IRREGULARIDADES

El documento interno del Ministerio de Industria al que ha accedido Salvados demuestra que no hubo un sistema transparente de adjudicación de Castor, porque no hubo otras ofertas. Joan Llinares, experto en transparencia y contratación pública, señala que "el proceso de contratación debe hacerse con dos requisitos esenciales, la concurrencia y la publicidad", requisitos que no se cumplieron: "Si lees la letra pequeña, dice que sólo pueden concursar empresas que hayan trabajado en España por un importe mínimo de 50 millones cada uno".