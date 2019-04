Cebrián, sobre la portada filtrada de Jot Down: "No soy el malo de la película, pero tampoco un héroe de nada"

DICE QUE NO CUIDA SU IMAGEN "EN ABSOLUTO"

Jodi Évole le muestra a Cebrián una portada del suplemento de 'El País', 'Jot Down', en la que aparece el presidente de Prisa con una máscara de Darth Vader. Preguntado sobre si pertenece "al lado oscuro" dice que no se considera "ni el malo ni el bueno" y dice que "era una provocación divertida pero Antonio Caño, director de 'El País' consideró que no era conveniente publicarla".