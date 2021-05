Gonzo pregunta a Isabel Díaz Ayuso por el polémico cartel de Vox contra los menas. "Es un error que solo puede traer odio", señala la presidenta de la Comunidad de Madrid, que también destaca que, además, es "falso". "Yo he tenido con Vox abiertamente en la Asamblea de Madrid discrepancias por este tema", afirma Ayuso, que explica que "el problema no es la inmigración ni muchísimo menos", sino la integración.

"De 7 millones de habitantes que hay en Madrid, casi un millón son inmigrantes y es una inmigración de primera y una gran integración gracias a la educación", explica Ayuso, que afirma que "el problema es cuando no hay integración, cuando una persona no está integrada en la sociedad, aunque haya nacido en el domicilio más pudiente de Boadilla del Monte o en Fez, si no está integrada, se convierte en un problema para sí mismo y para los demás".