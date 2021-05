Después de recordar cómo participó en 'La Tuerka', el programa presentado por Pablo Iglesias, Gonzo recuerda a Isabel Díaz Ayuso su paso por Intereconomía: "Allí, entre otros, se fajaba con Eduardo García Serrano, que era aquel tertuliano que llamó guarra a Marina Geli". Incluso, el periodista le pone una de sus intervenciones. "Ese pensamiento que defiendes políticamente solo lo he encontrado en Vox y no levanta ni tres concejales en todo el país", afirmaba en televisión Isabel Díaz Ayuso a García Serrano, un tertuliano que se autodenominaba falangista.

"¿Por qué parece más beligerante con la extrema derecha en 2015 que ahora mismo?", pregunta Gonzo a la presidenta de Madrid, quien explica lo que pasaba en ese momento en el debate. Según cuenta Ayuso el debate sobre el que giraba aquel programa era el cambio de la plaza de Vázquez de Mella por Pedro Zerolo: "Pedro Zerolo acababa de fallecer hacía una semana y entonces en ese programa esa persona en concreto se estaba mofando de él y le estaba llamando indigente intelectual". "Y entonces le trataron tan mal, le humilló tanto esta persona hablando así de él cuando solo hacía una semana que había fallecido que por eso estaba con ese cabreo", afirma la política del PP. Puedes verlo en el vídeo.