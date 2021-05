"Usted comunica muy bien, es la reina del hashtag, pero luego a la hora de gestionar en dos años ustedes no han conseguido sacar adelante los presupuestos y solo han aprobado una ley", afirma Gonzo a Ayuso, que afirma que no es reina de hashtag porque no toca las redes. Además, la presidenta de Madrid señala que "una gestión es una cosa, el Ejecutivo es una cosa y el Legislativo es otra".

"Por el lado del Ejecutivo hemos sorteado los momentos más difícil para la Comunidad de Madrid. Otra cosa diferente es el Legislativo, donde estando yo en minoría no he podido sacar unos presupuestos", señala Ayuso, que insiste en que "no tenía apenas poder legislativo, pero ejecutivo sí".

Pero Gonzo le recuerda que "en sus mismas circunstancias, el presidente de Andalucía, Moreno Bonilla, que cuenta con los apoyos Ciudadanos y VOX, sí ha sacado adelante presupuestos, que es las cuentas que permiten en una circunstancia especial como la pandemia adaptarse": "¿Por qué el presidente de Andalucía ha podido hacerlo y usted no?". "Nuestra situación en Madrid ha sido distinta", indica Ayuso, que culpa a que "la relación de VOX, Ciudadanos y PP era muy complicada".