Otro de los temas tratados en el programa es la capacidad de decisión de los miembros del Tribunal de Cuentas, los cuales deberían ser personas totalmente independientes políticamente pero que en Salvados hemos estudiado que no es así, sino que muchos de ellos son ex miembros del partido socialista y del partido popular con cargo vitalicio y que se encargan muchas veces de decidir cómo y dónde se ha gastado el dinero en los partidos políticos. Pujalte asegura que eso no es así, que realmente esos miembros son independientes y personas formadas en esta materia.