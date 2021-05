Después de la sentencia del caso de la Gürtell contra el PP, Albert Rivera retiró su apoyo al Gobierno de Rajoy y pidió a éste que convocara elecciones, unos comicios que, según las encuestas de ese momento podrían suponer el adelanto de Cs al Partido Popular. El presidente del Gobierno se negó y la insistencia de Rivera propició la moción de censura contra Rajoy que terminaría dando la presidencia a Pedro Sánchez.

"Creo que parecía verdaderamente extraordinario que Mariano Rajoy prefiriera conservar ese rescoldo de Partido Popular en este momento a conseguir que España tuviera una oportunidad de salir de lo que podía ser un callejón sin salida", destaca Luis Garicano. Por su parte, la periodista Paloma Esteban recuerda cómo el PSOE y Ciudadanos sí tuvieron una negociación sobre una posible fecha de las elecciones.

"Hay un momento en el que Ábalos le ofrece a Villegas hablar de una fecha concreta para las elecciones", afirma Esteban, que señala que "sí transcurre en sus conversaciones la idea de la fecha, pero Ciudadanos siempre mantiene que el PSOE se niega a poner un día concreto y lo que hay es un compromiso de que, en cuanto sea posible, lo harán". "Esta desconfianza de que no se produzca de forma inminente es lo que hace que no apoyen la moción de censura", asegura la periodista.

El propio José Luis Ábalos confirma a Gonzo que le dijo a Villegas que pusieran la fecha de las elecciones: "Totalmente. Yo le dije que priorizara, que me dijera exactamente cuál era el objetivo, que no fuera Sánchez el presidente o que hubiera elecciones". Aunque Ábalos asegura que le dijeron que lo único que querían era que hubiera elecciones, el socialista afirma que "no era verdad": "No era tanto la fecha de las elecciones como que Pedro Sánchez se situará como presidente del Gobierno, porque eso es lo que realmente perturbaba toda la estrategia en aquel momento, que estaba centrada exclusivamente en las expectativas personales del señor Rivera".

"La conclusión de Villegas y la conclusión de Albert era que no iba a convocar las elecciones Sánchez, que, una vez que él se viera con el poder en la mano, iba a incrustarse en el poder", recuerda Juan Carlos Girauta. En ese momento, Pedro Sánchez realiza una dura intervención en el Congreso contra Rivera en la que desvela una conversación de PSOE y Cs en las que asegura que Villegas afirmó que no iban a apoyar el techo de gasto del PP e iban a desestabilizar al PP y al Gobierno. Una polémica intervención en la que desvela el contenido de una conversación privada que indignó a muchos. "Sánchez desvela la traición de Cs al PP y esto en Cs se entiende como un ataque personal", explica el periodista Iñaki Ellakurría. Pero, ¿qué piensan los afectados? Ábalos, Girauta y Toni Roldán habla sobre ello con Gonzo en este vídeo.