Andrés Mourenza: "Se ha llegado a unos niveles de pérdida de soberanía en Grecia que ha tocado su vena nacionalista"

En los bares de Grecia legalmente no se puede fumar pero se fuma en todos. Pero no sólo en los bares, también en el Parlamento. Y es que es” una cuestión cultural y tradicionalmente se han visto las normas y el Estado como un enemigo”, comenta el periodista Andrés Mourenza. Los griegos piensan que “si el Estado no se preocupa de ellos, ellos tampoco del Estado, ni de pagarle, ni de ayudarle, ni de respetar sus normas”, explica.

Un símbolo también de lo que opinan los países del Norte de un país como Grecia. “Si una norma tan pequeña como no fumar en los bares no la cumple, cómo nos vamos a fiar en otras cosas”, asegura. Sin embrago, el periodista puntualiza que lo que diferencia este gobierno de los anteriores es que este dice que “sí va a cambiar ese tipo de mentalidades”.

Lo que pretende decir Syriza, según aclara Mourenza es que “vamos a demostrar que nosotros desde aquí podemos ser soberanos y podemos gobernar sin que nadie nos dicte lo que tenemos que hacer”. Además, Andrés destaca la presencia de banderas griegas en los últimos mítines del partido. “Syriza nunca había tomado la bandera como un símbolo”, comenta. “Se ha llegado a unos niveles de pérdida de soberanía que ha tocado la vena nacionalista de este país”, asevera.

Jordi Évole destaca unas declaraciones de Alexis Tsipras a los alemanes, pidiendo respeto con la gente que va con la cabeza agachada. Y es que según Andrés Mourenza, “lo que ha pasado en Grecia tiene mucha connotación de humillación nacional. Mucha gente se siente humillada por la forma en la que les está tratando Alemania”, comenta el periodista. Y es que les tratan como vagos, algo que les molesta tal y como enseña ‘Salvados’ saliendo a la calle.