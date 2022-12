Martín Joli, director general de Toyota Material Handling, explica cómo se está viviendo el pulso entre el gobierno griego y el resto de Europa. A nivel empresarial “han parado todos los planes. El mismo día que hubo elecciones, el mercado se paró. Ha habido una caída del 50% de nuestra actividad”. Algo que Martín atribuye a temas políticos.

Y es que “ha habido multinacionales que ya han abandonado el país”. Según el director general de Toyota Material Handling “las empresas no se fían de lo que el gobierno ha hecho en el pasado y por lo tanto, no se fían de lo que pueda pasar en el futuro”.

Martín Joli explica que el tejido industrial en Grecia “es uno de los problemas que tiene el país” porque Grecia es el país de la OCDE con mayor número de autoempleados, por lo tanto, las empresas son “muy, muy, muy pequeñas” y la economía se sustenta en los servicios, algo “muy relacionado con el tema de la economía sumergida. A mayor cantidad de servicios, más fácil es poner dinero bajo mano”.

El director general de Toyota Material Handling comenta que en Grecia se soborna a los médicos, por ejemplo. “Me he encontrado con gente que para que atiendan mejor a tu padre en el hospital, has de dar dinero”, asevera. “En 2012, se presentaron como cuatro millones de declaraciones de la renta, la mitad no llegaban al mínimo a declarar. Misterioso…”, comenta.

En la prensa, aparece que en las últimas semanas se han sacado hasta 15.000 millones de euros de las cuentas griegas. Algo que Martín Joli corrobora. Y es que en Grecia “quien se puede llevar el dinero fuera, se lo lleva. Si no, debajo del colchón”, comenta.