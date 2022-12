Un lustro después de que Operación Palace viera la luz, Jordi Évole desvela todas las verdades del falso documental sobre el 23F.

El director de Salvados habla con Iñaki Gabilondo, que en 1981 era director de informativos de Televisión Española y que hace cinco años colaboró con Operación Palace. El periodista cuenta que ahora no lo volvería a hacer. "Aquello me daba la impresión de que constituía una pequeña advertencia crítica respecto a lo que olíamos que venía de las 'fake news'", revela.

Sin embargo, Iñaki Gabilondo añade que "ahora, en estos últimos cinco años, las 'fake news' se han convertido en un problema gravísimo para la sociedad y el mismo programa hoy hubiera sido entendido de otro modo. Ahora te diría: 'Quieto, Jordi'".

Évole recuerda que sin el sí de Iñaki Gabilondo, el programa no hubiera salido adelante: "Tengo que decir que si Iñaki Gabilondo no me hubiese dicho que sí a participar en Operación Palace, yo no lo hubiese hecho".

Sergi Pàmies, escritor y periodista, destaca "el valor gamberro, transgresor y de travesura" de Operación Palace. Algo que para él "basta para justificar el hecho de hacerlo". Además, recuerda cómo vio el falso documental: "Lo recuerdo como la última vez que fui inocente viendo la tele. Me alegré muchísimo de que existiera, de que me lo hubiera creído y que al mismo tiempo, como persona competitiva, me doliera habérmelo tragado".

