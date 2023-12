Las dos últimas personas que se sientan junto a Emiliano García-Page son Minerva del Hoyo, procedente de Miguelturra y perteneciente a Podemos, y José Hernández, de Puertollano y ex secretario general de las juventudes socialistas en Puertollano.

En el caso de José, que confiesa que votó a Sumar en las últimas elecciones, muestra sus dudas con quienes aseguran que España "se rompe" tras el acuerdo por la ley de amnistía. "No consigo entender que ahora se lleva las manos a la cabeza. Llevo viendo una España rota desde que tengo uso de conciencia. Los servicios de limpieza no llegan a mi barrio, entro a un establecimiento y me persiguen porque soy gitano... cuando existe ciudadanía de primera y de segunda, España ya está rota", defiende frente a García-Page.

Para García-Page, un tema es que "no haya problemas" y otro esa expresión de 'España se rompe'. "Cuando se habla de romper se piensa en un jarrón que se rompe, eso no va a pasar. No me importa que alguien defienda la independencia de Cataluña, pero no comparto cuando se usan conceptos para oponerse a la nación española", asegura. José cree que quizás, como gitano, le sea más fácil "reconocerse" en el pueblo catalán.