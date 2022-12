Évole destaca que ha sido muy enriquecedor hablar con todos ellos sin intermediarios, familiares ni expertos. El resultado son distintas charlas directas, sin filtros, en las que cada uno de ellos reflexiona sobre temas universales como el trabajo, la actualidad política, la autonomía personal, el amor, el miedo a perder a un ser querido o al rechazo.

"He visto como un chaval con discapacidad intelectual me explicaba el rescate a la banca de una forma que muchas personas no son capaces", explica Jordi Évole.

Jordi Évole estrena temporada con los actores de Campeones: "Tenemos muchas ganas de enseñar todo lo que hemos estado preparando"

"Hemos hablado de política, de desigualdades, de inquietudes, de miedos... Trabajar con los actores de Campeones ha sido una especie de canto a la vida", así explica Jordi Évole cómo ha sido la grabación del primer programa de la nueva temporada de Salvados.

Jordi Évole: "Salvados quiere dar un gran reconocimiento a aquellas personas que durante años han estado ocultas"

con un programa que va a descolocar porque destila sensibilidad. Évole estrena temporada a través de los ojos de Campeones: "Pretendemos ayudar a la normalización de su situación". En Al Rojo Vivo, Évole ha explicado que el programa "quiere ofrecer la visión que los Campeones tienen del mundo, sin intermediarios, ni filtros".

El momento lleno de magia de Jordi Évole con los actores de Campeones

Vuelve Salvados, que en el primer programa aborda de primera mano y sin filtros cómo es la vida de una persona con discapacidad intelectual. En Al Rojo Vivo, Jordi Évole ha explicado cómo han preparado el programa con los actores de Campeones y ha desvelado los momentos especiales que ha vivido con ellos.

Sergio Olmos, protagonista de Campeones, desvela a Jordi Évole que sufrió acoso escolar: "Se reían de mí, me pegaban"

Jordi Évole ha presentado el primer programa de la nueva temporada de Salvados y ha adelantado un pequeño fragmento en Al Rojo Vivo. En él, Sergio Olmos, protagonista de Campeones, explica cómo era el bullying que sufría cuando era adolescente: "Yo me defendía, pero muchas veces no podía hacer nada".