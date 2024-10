Francesc Feliu es un abogado que representa a una treintena de moderadores de contenido, en su mayoría de Meta -la compañía propietaria de Instagram y Facebook-, aunque también empieza a tener clientes que moderan contenido para TikTok. En entrevista con Gonzo, el letrado asegura que para él "jamás fue un problema" enfrentarse a un gigante tecnológico de la talla de la empresa de Mark Zuckerberg.

"Lo que vi era un chaval de veintipocos años que lo que tenía era un problema de salud mental provocado por una enorme empresa multinacional, la número uno a nivel tecnológico", sostiene, tras relatar en Salvados su "traumática" primera conversación con el primer moderador de contenido al que defendió, en la que este le describió gráficamente las terribles imágenes a las que estaba expuesto a diario en su lugar de trabajo.

"Sé que hubo dos despachos anteriores al nuestro que directamente dijeron que no había nada que hacer y otro despacho, también por otro cliente distinto, que cuando supo que el contrario era una multinacional tan potente, directamente no querían hacer nada", apunta no obstante el abogado.

Durante el proceso que acabó ganando tuvieron que repetir en dos ocasiones la cruda descripción del contenido al que había estado expuesto el moderador: a la Inspección de Trabajo y, posteriormente, ante el juez, que acabó reconociendo la enfermedad mental que padecía el moderador de contenidos como accidente laboral.

"La inspectora de Trabajo me dijo que ella en la vida había escuchado una cosa igual y tuvo que parar. Nos pidió que el cliente no relatase más detalles", recuerda Feliu, que añade que al juez, por su parte, "le cambió la cara" al escuchar las barbaridades que había tenido que visualizar su cliente.

"La empresa se había pasado por el forro, literalmente, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Por lo tanto, si no puedes evaluar los riesgos de los trabajadores que trabajan para ti, difícilmente tú como empresa puedes evitar que la gente enferme. Lo que determinó Inspección es que no habían hecho nada de esto", asevera Feliu, que asegura que la sentencia abrirá camino. "Todos los clientes que tenemos van detrás, sabemos que esto va a llegar probablemente hasta la última instancia judicial y así lo espero", sostiene.