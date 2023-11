Lorenza y Carmen charlan con Gonzo en el programa de Salvados sobre viajes del Imserso. Las mujeres confiesan que están disfrutando de su "luna de miel" y cuentan cómo se conocieron: "Soy activista, y una amiga subió una foto con ella en Facebook, y me escribió Carmen y me preguntó si podía seguirme", recuerda Lorenza, tras lo que Carmen aclara que, en principio, lo que quería era "seguirla en las luchas". Así, el activismo es lo que le hizo que se conocieran.

"A mí me empezó a hacer una cosa en la barriga y en la cabeza", reconoce Lorenza, aunque, tal y como indica Carmen, dijeron que hasta que no se vieran en persona no iban a saber si realmente querían estar juntas o no".

La duda se resolvió en cuanto se vieron por primera vez en Atocha. "Yo me estaba comiendo una fruta en Atocha y ella llegó, y la llamé. Se acercó, nos dimos un abrazo, un piquito, me cogió la mano, y hasta hoy no las hemos soltado, y al día siguiente le pregunté si se quería casar conmigo", relata Lorenza, quien defiende que, con la edad, "tus huesos y tus órganos se desmejoran, pero tu corazón nace cada día, y te puedes enamorar cada día, y no tiene nada que ver ni las canas, ni las arrugas".

Lorenza: "Me enamoré por primera vez con 60 años"

Además, la mujer cuenta que, en su caso, no tuvo "infancia, ni adolescencia", porque le tocó pasarlas "en los tiempos del franquismo, del patriarcado, del machismo y de una sociedad muy religiosa". "Ahí fui criada yo. Me casé a los 19, a los 25 tuve una hija, y cuando cumplí los 58 años, después de muchas depresiones, me separé. Un día fue a una tienda, miré a una muchacha y empecé a sentir una cosa rara. Con 60 años, por primera vez sentí el enamoramiento. A los 60 años empecé a vivir. Tengo ahora 17 años, porque tengo 77", expresa Lorenza.