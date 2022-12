Durante un acto en Jaén, el líder de Vox, Santiago Abascal, arremete contra periodistas como Ana Pastor, Jorge Javier Vázquez o Jordi Évole. "Cada vez que nos ponen verdes, muchos millones de españoles nos ven y dicen que piensan como nosotros", ha dicho. "Que sigan poniéndonos verdes, cuando se den cuenta estaremos en el parlamento con una fuerza extraordinaria. No queremos ir a sus televisiones, ni a sus tertulias, ni a sus entrevistas", añade.

Así habla, en concreto, Santiago Abascal sobre Jordi Évole: "El follonero ese nos ha puesto pingando y luego nos pide una entrevista y nos permitimos el lujo de decirle que no sólo no le damos la entrevista, sino que no le acreditaremos en nuestros actos. Estamos muy cansados de que vengan cuatro comunistas peligrosos amigos de Otegi y disfrazados de progres blanditos".

El surrealista discurso de Santiago Abascal que Salvados presencia sin que supieran que estaban allí

Durante un acto electoral, Santiago Abascal dice que "Andalucía entrega a Vox las llaves de San Telmo para iniciar una reconquista que cambie el futuro de toda España y que nos devuelva la libertad y la igualdad que las autonomías han destruido". Salvados se cuela en el mitin, como se ve en el vídeo.

Salvados se cuela de lleno en los actos electorales de Vox que la formación no quiere que grabemos

A pesar del veto de Vox a Salvados, el equipo del programa ha conseguido adentrarse en los mítines de la formación durante la campaña electoral de Andalucía. En un acto en Huelva, las cámaras del programa han conseguido grabar claramente cómo el líder de la formación ataca duramente a los medios de comunicación.

Carlos Herrera desvela a Jordi Évole su conversación con Santiago Abascal sobre migración

Jordi Évole pregunta en Salvados a Carlos Herrera sobre qué opina de la crítica de Vox a la migración. El periodista andaluz desvela en este vídeo una conversación que tuvo con el líder del partido, Santiago Abascal, sobre el tema.

Carlos Herrera, sobre que Vox quiera eliminar de la Sanidad pública el aborto: "Siempre es un fracaso, pero dejémoslo en el consenso al que habíamos llegado"

El periodista Carlos Herrera destaca a Jordi Évole que le parece "una barbaridad" que Vox quiera eliminar de la Sanidad pública el aborto y el cambio de género.

Carlos Herrera, sobre Andalucía: "PP y Ciudadanos deben pactar entre ellos, no con Vox. No creo que nadie se manche las manos con él"

El periodista Carlos Herrera destaca a Jordi Évole en Salvados que PP y Ciudadanos "no deben" pactar con Vox. Además, señala que sería una "traición" a la mayoría de votantes no tener un gobierno alternativo al PSOE.

Esta es la explicación de Carlos Herrera sobre el aumento de Vox pese a que "España no es xenófoba"

Jordi Évole pregunta a Carlos Herrera sobre por qué cree que Vox ha crecido tanto en las elecciones andaluzas con un discurso antiinmigración. El periodista andaluz defiende que "las personas que huyen de guerras en patera no son criminales".