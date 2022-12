"Antes no cobrabais 39 comisiones diferentes a los clientes, no obligabais a la gente a usar los cajeros, si ingresabas 100 pesetas regalabais libros y discos y ahora ya no dais ni un calendario". Así de contundente se muestra el fantasma de las navidades pasadas frente a los banqueros de 'Banca Navidad'.

Los clientes están indignados, no confían en los bancos y así lo recoge este vídeo de Salvados. "Me cobran comisiones", "te cobran por todo", "te cambian las condiciones del contrato" o "se aprovechan de la gente", son sólo algunas de las palabras que tienen los clientes para los bancos.

"El desahucio vuelve al hogar al llegar la Banca Navidad": el 'entrañable' villancico de Salvados dedicado a los bancos

Vea en este vídeo el villancico de Salvados interpretado por Nacho Vegas, María Arnal y Marcel Bages en el que hacen una crítica al sistema bancario.

El regalo de Navidad de Zapatero a los banqueros: así comienza el cuento 'Banca Navidad' narrado por Verónica Forqué

'Banca Navidad' es un cuento sobre la banca española, sobre cómo ha evolucionado y cómo se comportó durante y tras la crisis. Este vídeo es la genial introducción de Verónica Forqué al cuento de estas navidades de Salvados.

La dura crítica de un extrabajador del sector a la banca: "Se han deshumanizado, no nos ven cómo personas sino como objetos para un fin"

Alberto Bayona trabajó 17 en la banca. Su historia es un cuento con final feliz: ahora es profesor y dejó el sector. En este vídeo cuenta su experiencia y la opinión que tiene de cómo trabajan los bancos.

La presión comercial a los trabajadores de banca: "La misión es ganar dinero y hay que lograr unos objetivos inalcanzables"

El extrabajador de banca Alberto Bayona explica en este vídeo de Salvados cómo se trabaja en el sector y la brutal presión a la que son sometidos para lograr unos "objetivos inalcanzables".

Las malas prácticas de los bancos contadas por un extrabajador: "Vendimos cosas sin ser conscientes de lo que ofrecíamos"

Las preferentes son sólo uno de los muchos productos de los bancos que están siendo investigados por ilegales. Un extrabajador cuenta cómo vendía estos productos y qué información tenían ellos de los mismos.

El coste del rescate bancario que pagamos los españoles: "Fue de 60.000 millones y hemos recuperado 4.000"

Las cifras del rescate financiero de 2012 son alarmantes. El economista José Moisés Martín da las claves en Salvados y explica en este vídeo lo poco que recuperaremos los españoles.

La mayor parte de ese rescate no lo recuperaremos nunca.

Marcos Guerreiro, uno de los pocos que han accedido al 'Código de Guindos' por su situación de vulnerabilidad: "Pago seis euros de hipoteca"

Marcos Guerreiro es uno de los afectados por los abusos bancarios y la crisis financiera. Cuenta su terrible situación y cómo ha logrado salir adelante en este vídeo de Salvados.

Las peticiones a la banca de tres afectados por sus abusos narradas a modo de cuento en 'Banca Navidad'

¿Qué le dirían los afectados por los abusos de la banca a un banquero si le tuvieran delante? Mira este vídeo cuento de tres afectados para conocer su historia.

La odisea de los vecinos de Gósol para poder sacar dinero del cajero: "Ir y volver me puede costar entre 10 y 12 euros"

Salvados viaja a Gósol para conocer las dificultades que se encuentran los vecinos a la hora de intentar sacar dinero de un cajero. Vea en el vídeo cómo se las tienen que ingeniar para conseguir efectivo teniendo el cajero más cercano a más de media hora.

Una vecina de Gósol, 'el pueblo sin banca': "Nos prometieron un cajero a cambio de clientes y la gente movió sus cuentas, pero seguimos igual"

Una vecina de Gósol, un pueblo sin cajero, lamenta en este vídeo la promesa incumplida de una entidad bancaria que provocó que muchos habitantes del pueblo cambiaran sus cuentas de banco y no les sirviera para nada.