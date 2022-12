Un parque fue el escenario de la entrevista de Jordi Évole a Jesús Eguiguren en la que, un año antes del anuncio de la tregua definitiva de ETA, avanzó a ‘Salvados’ que el fin del terrorismo estaba a la vuelta de la esquina.

Évole comenta que inicialmente era el Congreso donde se tenía que realizar la entrevista pero que fue el escenario, el parque, el que consiguió que la Eguiguren dijera lo que dijo.

Eguiguren, recuerda ahora, que fue la primera vez, en Salvados, que se dijo que ETA se acababa. “Llevaba mucho tiempo midiendo las palabras y vi a un hombre que me escuchaba y que no me hacía las preguntas de siempre y, por ello, me sacó todo lo que tenía y me quedé como nuevo”.