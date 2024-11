El delegado del Gobierno en Canarias, sobre el volcán de La Palma "No había conocimientos científicos para decir 'mañana va a erupcionar'"

Anselmo Pestana, delegado del Gobierno en Canarias en el momento de la erupción del volcán de La Palma, ha atendido a Gonzo en Salvados para explicar cómo transcurrieron las horas previas a la estallido y qué información tenían las administraciones.

"Estaba en La Palma y asistí a la reunión del PEVOLCA (Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias). Estaba todo activado previamente a la erupción", recuerda Pestana sobre el momento en el que erupcionó el volcán.

Además, añade que no se puede saber cuándo exactamente va a erupcionar el volcán, explicando que en las Islas Azores había unos datos muy similares a los de La Palma y allí no hubo erupción: "No había conocimientos científicos para decir 'mañana va a erupcionar', incluso con los datos que se tenían. Datos similares hubo después en las Azores y no hubo erupción. Ese día, por precaución, se tomó la decisión de evacuar a las personas de movilidad reducida".

Por último, destacó que los expertos señalaron que podía haber una erupción, pero no se sabía cuándo se podía producir: "Los científicos dan un mensaje único. Había una idea de que estábamos cerca de una erupción, pero no que se iba a producir ya".