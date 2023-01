Ione Belarra desvela en Salvados que la manera en la que pretenden proteger al inquilino de las subidas abusivas al renovar el contrato de alquiler es a través de las zonas tensionadas. "Son zonas en las que los alquileres han subido mucho en los últimos años", explica.

Según desvela la ministra, son las Comunidades Autónomas las que deberán declarar dichas zonas como tensionadas. "Si es de un pequeño propietario el alquiler se congelará y el nuevo inquilino tendrá que pagar lo mismo que pagaba el que sale. En caso de un gran propietario, los alquileres tendrán que bajar al precio de referencia que se establezca, bien a través del Estado o de las Comunidades Autónomas".

Por otro lado, Ione Belarra critica que casi se pidan más requisitos para alquilar una vivienda que para "presentarse a una oposición de abogado del Estado". Además, desvela uno de los propósitos que pretenden conseguir con la ley de vivienda. "Que los honorarios tengan que correr a cargo del arrendatario es una de las cuestiones que los grupos han puesto sobre la mesa y que me parecen más razonables".

La ministra reconoce que no ha conseguido introducir dentro de la ley todas las medidas que a ella le hubiesen gustado, y es que ha desvelado que, para llegar a un acuerdo con el PSOE, ambos tuvieron que ceder en algunas de sus "líneas rojas". Sin embargo, aunque confiesa que "no es perfecta", cree que es necesario que exista ya una ley que regule la vivienda en España, destacando todos los aspectos positivos con los que cuenta.

Por otro lado, el programa también recoge el testimonio de los vecinos de Casa Orsola, que serán desahuciados cuando acabe su contrato para poder subir el alquiler de dichas viviendas. Los inquilinos han querido enviar un mensaje a los políticos dejando claro que no entienden cómo no existe ya una ley que regule este tipo de situaciones. "No sé por qué se demoran tanto en aprobarlo cuando es un derecho fundamental que viene recogido en la Constitución".

En cuanto a cómo hemos llegado a esta situación, Daniel Sorando, doctor en Sociología y profesor en la Universidad de Zaragoza, hace un análisis explicando que todo esto se remonta al franquismo. "Antes la mayoría de las personas vivían como inquilinas. Sin embargo, con Franco se cambia el modelo de vivienda y se apuesta por el acceso a la propiedad de la población". Un cambio que se sigue manteniendo con la democracia hasta la llegada de la crisis de 2008.

Personas que encuentran problemas para encontrar piso por su nacionalidad hasta aquellas que solo solo encuentran pequeñas viviendas con precios abusivos, Salvados hace un repaso de todos los problemas que existen tanto para alquilar un hogar como para renovar el contrato. Una situación que todavía no cuenta con una ley que la regule.