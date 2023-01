Los vecinos de Casa Orsola están a punto de ser desahuciados debido al cambio de propietario de la vivienda. Una situación que ha provocado que decidan reunirse para intentar parar su desalojo. Algunos de ellos confiesan que han recibido una oferta por parte de la nueva propiedad para poder seguir viviendo allí. "Me ofrecieron una subida del 50% de 810 a 1.200. Podría pagarlo y no comer, no es cuestión de eso", asegura uno de ellos.

Por este motivo, piden que la Ley Estatal de Vivienda que quiere aprobar el Gobierno proteja al inquilino. "Que la gente no tenga un acceso digno a la vivienda es impresionante. Que se pongan manos a la obra y entiendan que es un problema real", confiesa una de estas vecinas. Otros, además, recalcan que no entienden cómo todavía no existe ninguna ley que regule esta situación. "No sé por qué se demoran tanto en aprobarlo cuando es un derecho fundamental que viene recogido en la Constitución".