Salvados ha decidido cerrar su temporada con un programa dedicado al cine español. Un especial que se ha emitido cuando faltan pocos días para que se celebre la 37ª edición de los Goya, una gala que cuenta entre sus nominados con Carla Simón.

La directora de Alcarrás y Juan Antonio Bayona han analizado con Gonzo cuál es la situación actual del cine español, desvelando cómo siempre ha influido de manera directa e indirecta en la economía española y la comparación que existe con los largometrajes americanos. Además, los cineastas han tenido la oportunidad de hablar con algunos estudiantes de bachillerato para ver cómo ha cambiado la forma de consumir películas.

Carla Simón desvela la realidad del cine detrás del lujo de los festivales

"Es una desproporción enorme entre el lujo que se ve desde fuera a la realidad", ha reconocido Carla Simón, que no ha dudado en desvelar la diferencia que existe entre la imagen que se proyecta de esta industria y cómo es realmente. Los directores de cine han desvelado si existe precariedad laboral y cómo ha afectado a la industria la llegada de las nuevas plataformas.

¿Por qué la película de Santiago Segura, la más taquillera, no está nominada a los Goya?

Juan Antonio Bayona ha reflexionado sobre el motivo por el que la última película de Santiago Segura no está nominada a los Goya pese a ser la más taquillera. Un momento que ha aprovechado para hablar sobre el debate que existe entre el arte y el negocio.

La reacción de Carla Simón y Bayona al descubrir cómo ve una joven las películas

"Si veo solo una peli me aburro, entonces me la pongo en el móvil a doble velocidad mientras pinto", ha confesado una estudiante de bachillerato. Una afirmación que ha dejado sin palabras a los dos directores de cine, que han coincidido en que se está creando una generación que necesita "multitud de estímulos" debido a las plataformas. Durante el programa Bayona no ha dudado en dar su opinión sobre redes sociales como Tik Tok, dejando claro que le parece "un entretenimiento vacío".

Bayona sorprende al confesar cuál es su primer recuerdo en la vida

El director de cine ha desvelado cuál es el primer plano de una película que recuerda, confesando que lo que más le sorprendió fue descubrir que ya de pequeño modificaba en su mente las escenas de las películas que veía.

Así influye el cine en la economía española

Francesc Vilallonga, profesor de la Universitat Ramon Llull, explica en Salvados la importancia que tiene la industria del cine para la economía española desvelando la cantidad de puestos de trabajo que genera y cómo influye de manera directa e indirecta a la economía. Por su parte, Bayona ha aprovechado para desmontar las críticas por las subvenciones al cine español.

Bayona responde a los que ponen por encima el cine americano en España

"No es tanto el debate entre cine americano o español, es más entre el cine independiente o el de estudio, comercial", ha indicado el director, dejando claro que hay que tener cuidado con poner etiquetas a las cosas. Además, no ha dudado en desvelar qué le parece que Carla Simón no haya visto películas como Star Wars.

"Estuvimos diez minutos asimilando lo que acabábamos de ver"

Dos estudiantes de bachillerato desvelan en Salvados cómo les terminó afectando la última película que vieron en el cine, reconociendo que al salir acabaron quedándose diez minutos en silencio para reflexionar sobre lo que acababan de ver.

Juan Antonio Bayona defiende el precio del cine

El director de cine destaca que, en el fondo, te gastas lo mismo en el cine que cuando vas al bar y te tomas dos cervezas. "Es la oferta de ocio más barata que hay", ha recalcado, dejando claro que no le parece mal que unas entradas puedan costar cerca de diez euros.