¿Qué películas veían Carla Simón y Juan Antonio Bayona cuando tenían 17 años? Los directores de cine desvelan en Salvados cómo empezó su afición por el séptimo arte y cuáles fueron los primeros largometrajes que comenzaron a ver. La directora de Alcarrás ha reconocido que su amor por esta industria comenzó gracias a una profesora que tuvo en Bachillerato. "Nos ponía películas y hacíamos debates. Ahí pensé que se podían contar muchas cosas, es una herramienta increíble para reflexionar sobre la vida".

Carla Simón ha desvelado que su amor por esta industria comenzó tarde, por lo que hay películas muy comerciales y conocidas que ella nunca ha visto. "Empecé con cine bastante independiente. No he visto Star Wars, por ejemplo", ha indicado. Una confesión sobre la que Bayona no ha dudado en dar su opinión.