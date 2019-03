Salvados baja de nuevo a las cloacas este domingo para reconstruir la historia de los GAL. Jordi Évole entrevista a Rafael Vera, uno de los máximos responsables de la seguridad del Estado entre 1982 y 1994, condenado en 1998 por el secuestro de Segundo Marey y malversación de fondos públicos.

El origen de la organización, el uso de fondos reservados, quién ordenaba o conocía las acciones dentro del gobierno son preguntas que aparecen en la conversación. Vera también responde sobre acciones atribuidas a los GAL mientras él tubo responsabilidades en el Ministerio del Interior, como el asesinato del etarra Mikel Goikoetxea, 'Txapela' o el secuestro de Segundo Marey.

Ante la pregunta de si la creación de los GAL fue un error, Vera recuerda que el escenario era de "guerra abierta en la que cometieron barbaridades los dos bandos" y que en ese escenario "cuesta decir qué es un error y qué no". Sí admite que ponerle un nombre fue un error porque "poner un nombre es poner una marca".

Vera admite tener "algunas responsabilidades por mantener una actitud pasiva frente a algunas cosas", pero que siempre ha dado la cara "para dar cobertura a los que estaban por debajo de mí". Sin embargo, no cree que deba pedir perdón a las víctimas: "Yo no he causado las víctimas de los GAL, no me corresponde pedir perdón".

La voz de las víctimas

En el programa también podremos escuchar los testimonios de Martina Ariza, sobrina del guardia civil Benjamín Sancho, asesinado por ETA en 1978, y con Izaskun Ugarte, pareja del etarra Mikel Goikoetxea, 'Txapela', asesinado en 1984 en un crimen atribuido a los GAL.