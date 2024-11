Tras las denuncias de varias mujeres a Íñigo Errejón por agresión sexual, Rita Maestre escribió un comunicado en el que llamaba misógino al que era su compañero de partido en Más Madrid y novio durante varios años. Ahora, la política habla con Gonzo sobre las denuncias y sobre cómo lo ha vivido ella tanto a nivel profesional como personal.

"En la esfera política, el feminismo ha cambiado tanto las cosas que, desde que en una publicación anónima acusan a un político en primera línea de comportamientos, que ni siquiera sé si son delictivos, pero que hablan de relaciones de maltrato, abuso psicológico e incompatibles con una buena persona y un dirigente de izquierdas, hasta que esa persona abandona su cargo, no pasa ni una semana", reflexiona Rita Maestre.

"Esa parte es más sencilla, la personal te obliga a remirar en tu pasado", afirma la política de Más Madrid, que, sin embargo, recuerda que de su relación personal con Errejón, "ha pasado más de una década". Además, preguntada sobre la carta que escribió tras las denuncias a Errejón en la que le llamaba "misógino", la política asegura que su objetivo era explicarse a sí misma y al mundo "cómo era posible que hubiera pasado tiempo" de su vida "con una persona de la que no conocía la otra cara".

"Por supuesto, que ni yo, ni las personas de las que puedo hablar que son Manuela o Mónica, las dirigentes de Más Madrid, sabíamos que era un misógino, un depredador y un manipulador", insiste Rita Maestre, que reflexiona: "Cómo iba a encubrir yo como política lo que no supe como pareja". "Si fuera verdad, revelaría que somos todos unos psicópatas y, como no es cierto, hay que poner los puntos sobre las 'íes'", afirma rotunda la política de Más Madrid, que insiste: "No hay que dejar que el foco de las acciones tóxicas de una persona se acabe convirtiendo en una mancha que culpa a todas las personas de su entorno o a las que le han votado, eso no es justo".

Además, en su carta, Maestre asegura que quería "explicitar cómo pueden convivir en algunas personas una apariencia de bondad y normalidad con comportamientos oscuros que están tapados y que conviven en el mismo día y en la misma hora". "Es impactante, pero es cierto y hay que nombrarlo porque si no es muy fácil pensar que un manipulador o maltratador es una especie de monstruo que lleva cuernos y cola y está escondido en un portal, cuando la realidad es que la violencia sexual se produce en los entornos sociales de confianza", explica.

A lo largo de la entrevista, la política insiste en que ella no sabía nada de los comportamientos de Íñigo Errejón con otras mujeres y asegura que se enteró a través de las denuncias en la cuenta de Instagram de Cristina Fallarás: "Me despierto el sábado y leo un testimonio de una mujer que cuenta que ha tenido una relación con una persona que, entonces, era mi pareja y que fue una relación turbia de maltrato psicológico, abuso y que se ha sentido vejada".

Rita Maestre confiesa que, entonces, se dio cuenta de que estaba hablando de una persona que luego volvía a casa con ella. "Es importante para mí decir que en esa situación no estoy con quien era mi pareja sino con la mujer que le ha acusado de eso", insiste la política de Más Madrid, que destaca que no tiene que defender su honor como una pareja engañada. "No tengo una rivalidad con esa mujer sino un profundo desprecio por ese hombre que nos ha tratado mal a las dos", resalta Rita Maestre, que insiste: "Yo no tengo por qué avergonzarme de ello".

Además, Rita Maestre explica que Mónica García y ella hablaron con Íñigo Errejón, tras conocer esta información. "Él no niega haber tenido ese tipo de comportamientos", explica la concejala del Ayuntamiento de Madrid, que asegura que Errejón "dijo que era posible". Tras ello, afirma que le trasladaron que tenía que dejar su acta de forma inmediata, que si no lo hacía él, se lo iban a pedir pública y privadamente desde el partido, recuerda Rita Maestre, que explica que les "reconoció los hechos a la primera". Sin embargo, la política detalla que "no reconoció un hecho concreto" pero sí confirmó que "había tenido actitudes machistas como las descritas en ese hilo".

"Ojalá lo hubiéramos sabido antes", destaca Rita Maestre a Gonzo, que le recuerda que "hubo una oportunidad para haberlo visto antes". "Cuando surge la denuncia de la mujer deCastellón en junio de 2023", explica el periodista a la política de Más Madrid, a la que pregunta por qué a una sí dieron credibilidad y a la otra no. Mientras en la denuncia en Castellón, el "ámbito era una fiesta donde los comportamientos pueden ser más ambiguos y existir percepciones distintas, en el post de Cristina Fallarás se hablaba de comportamientos continuados de humillación", explica Rita Maestre.

Además, la política señala que en el caso de Castellón, "no existía la posibilidad de hablar con la persona afectada porque dijo que no quería hablar ni quería poner en marcha el protocolo antiacoso". "No quería saber nada más de este tema y el otro testimonio que teníamos es que se trataba de un ligoteo", recuerda Maestre de las explicaciones de Errejón, que afirmó que solo estaba ligando y que le había tocado la cintura, no el culo, como afirmaba la chica.

Por otro lado, Rita Maestre defiende la reacción de Yolanda Díaz y Sumar ante el caso Errejón: "La gestión es impecable". La dirigente de Más Madrid sostiene que se actuó con rapidez y contundencia tras estallar el caso: "Con la gestión impecable que se ha hecho, Sumar no necesita ningún nuevo liderazgo". Por último, la política confirma que contactó con Elisa Mouliaá tras su denuncia contra Errejón por agresión sexual: "La escuché hacer referencia a mi carta y me sentí yo también interpelada y me puse en contacto con ella".