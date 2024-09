El marido de Mari Carmen, José Ramón Martínez, y su cuñada, María José Hermelo, cuentan a Gonzo una de las últimas conversaciones que mantuvieron con la mujer, cuando el capitán del barco oceanográfico García del Cid le negó el permiso para ir a la boda de María José, la cual había estado organizando con ella.

"Pidió permiso al capitán para ese par de días de celebraciones. El capitán se lo negó, le sentó fatal. No se lo esperaba. Dije que hablaría con los del pazo para que tuviese un justificante, pero el capitán dijo que a esa boda no iba a asistir. El motivo... Ni ella ni yo lo sabemos", lamenta María José.

Su marido añade que Mari Carmen le contaba que estaba "harta" y que fue a hablar con el capitán: "Sé que subió. Lo que pasó después no lo sé". En su diario personal, Mari Carmen escribió las siguientes palabras: "Me da mucho asco estar aquí donde me acosaron y ahora otra vez, nadie hace nada. Estoy en el camarote llorando. No quiero salir, me da asco esta gente".