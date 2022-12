ROVIRA ASEGURA QUE YA LE PIDIÓ DISCULPAS

Marta Rovira asegura en Salvados que "las discrepancias política no deben resolverse con cárceles" y Arrimadas le ha recordado que el alcalde de ERC la declaró persona non grata en Llavaneras: "No sólo me señala a mí sino a los 740.000 catalanes que me han votado". "Yo me disculpé", señala Rovira, que apunta que "declarar personas non gratas no es un instrumento adecuado".