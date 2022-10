Gonzo ha recordado unas declaraciones de Pedro Sánchez en las que aseguraba que de la crisis que estamos viviendo ahora vamos a salir con más progreso. Una afirmación que para Yayo Herrera es "lamentable".

La antropóloga ha recordado que las materias primas del planeta son limitadas, por lo que no es cierto decir que el crecimiento puede ser ilimitado. "El presidente está intentando dar un discurso que no asuste a nadie, que no disguste a nadie y que no genere ningún tipo de malestar. A mí eso me parece problemático", ha recalcado.