Torres y la historia de un menor de 9 años que entró en Ceuta el 30 de julio: "Un niño no es un invasor"

El mando único en la ciudad autónoma y ministro de Política Territorial descarta culpar a Marruecos de la entrada masiva y lanza un recordatorio a los ceutíes ante esas "gravísimas" acusaciones: "Cuanto mejor sea la relación, cuanto menos problemas haya en los países vecinos, mejor para los que estamos en la frontera".

Aunque algunos vecinos de Ceuta señalen a Marruecos ante la dramática entrada masiva de migrantes de los pasados días 30 y 31 de julio que dejó 140 muertos, Ángel Víctor Torres se niega a responsabilizar al reino de Mohamed VI y cuenta frente a cuatro ceutíes en Salvados una de las historias humanas de tan terrible suceso.

"El delgado del Gobierno contaba que ese día había un niño de 9 - 10 años en la frontera, que se acercó, y que lo que dijo el niño es que quería voler con su mamá. hay quien diga que tiene que estar con su familia pero, claro, hay que pensar por qué ese niño nadó", relata el socialista canario.

"A lo mejor la madre o la familia lo vio como una posibilidad de sacarles adelante. Lo que está claro es que un niño no es un invasor", sentencia Torres, que va un poco más allá.

"Hay que llegar al final, las cosas no se hicieron bien por parte del control de la frontera, pero de ahí a decir que detrás está el reino de Marruecos... esas acusaciones son de una gravedad tal que tienen que tener su sustancia", espeta, y no duda en lanzar un recordatorio a los ceutíes: "Cuanto mejor sea la relación, cuanto menos problemas haya en los países vecinos, mejor para los que estamos en la frontera".

Hace unos días se conocía que un informe del CNI confirma que Marruecos era "consciente" del peligro de la entrada masiva en Ceuta y optó por una "actuación pasiva".

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