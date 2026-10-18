Ángel Víctor Torres, sobre su trabajo en Ceuta: "Desde el 25 de agosto mi obsesión es recuperar la normalidad"

El ministro de Política Territorial, mando único de la crisis migratoria en la ciudad autónoma, cuenta cómo está siendo su trabajo desde que 80.000 personas cruzaran la frontera el 30 y 31 de julio.

Alrededor de 80.000 personas llegadas de Marruecos llegaron a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio en una entrada masiva sin precentes. Nada jamás visto en la historia reciente. Desde entonces, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, es el mando único encargado por el Gobierno de Pedro Sánchez para hacer frente a una problemática que más de dos meses después prevalece.

En un encuentro con Gonzo y algunos vecinos de la ciudad autónoma en Salvados, el político canario, muy acostumbrado a crisis similares en sus islas, reconoce ante el presentador que su "obesión" es recuperar la normalidad en Ceuta desde que fuera encargado de solucionar la crisis el pasado 25 de agosto.

"Desde el 25 de agosto que soy la autoridad funcional he estado aquí semanas enteras. Básicamente desde entonces he estado en Ceuta y en Madrid", " cuenta el ministro, que reconoce que casi no ha pisado Canarias. "Desde el 25 de agosto mi obsesión, onjetivo y encomienda es recuperar la normalidad en Ceuta y eso, básicamente, a lo que me dedico", agrega.

El ministro reconoce que el cometido encargado por Sánchez no fue el más amable, pero hace hincapié en que se debe a su trabajo. "Indudablemente era mucho mejor que te asignaran que fueras a la final de la Copa del Mundo, pero en la cosa pública estamos para asumir responsabilidades te gusten más o menos", asevera.

Torres cree que fue nombrado mando único por su cercanía a crisis migratorias habiendo gobernado Canarias.

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