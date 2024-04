La concursante llega a la pregunta ocho de ¿Quién quiere ser millonario? con dudas tras casi fallar en la pregunta anterior. Esta vez tendrá que demostrar sus habilidades en historia. "¿Cuál de estos políticos españoles fue asesinado en 1870?" es la pregunta a la que tiene que responder. Las opciones que tiene son: 'A': Canalejas, 'B': Dato, 'C': Prim, 'D': Cánovas del Castillo. Esther resopla porque le suena que les mataron a todos y comienza a pensar en su respuesta. "A Prim lo mataron seguro, pero ¿en que año?", se pregunta. La concursante razona que 1870 es antes de Amadeo de Saboya. "Una época super convulsa", afirma. La aspirante al millón reconoce haber leído mucho sobre este tema pero sigue dudando, el instinto le dice que es Prim.

"¿Qué hago? ¿Me tiro a la piscina y digo Prim?", se pregunta mientras opina que: "Yo creo que mi esposo no va a saber esto". La participante anuncia a Juanra Bonet que utiliza el comodín del acompañante a pesar de creer que su marido no le va a poder ayudar. Esther le lee la pregunta y se pone a contextualizar la fecha a su pareja. "El único que me suena que fuese asesinado es Prim", le dice con confianza Óscar. La concursante sigue dudando y su acompañante para disipar las dudas le añade otro dato para reforzar la respuesta que le ha dado. "Fue asesinado en la calle del turco", le afirma, aunque reconoce que no está seguro.

Marido y mujer discuten si jugársela e irse con 1.500 euros. "Con ese dinero no cambiaremos de vida, pero podemos cambiar de móvil", dice él. Óscar le anima a tirar para adelante sin importar lo que pase, pero cuando ella le pregunta si está seguro, responde "no". Esther sabe que hay un atentado a Canalejas que es el que no le deja apostar todo por Prim. "Somos muy indecisos los dos y eso ahora es un problema", reconoce. Finalmente escoge la 'C', Prim y pasa a la siguiente pregunta.