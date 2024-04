Valentín García, jefe de informática protagoniza un divertido momento junto a su hijo Sergio, que se encuentra entre el público como uno de los comodines, cuando Juanra Bonet les presenta en el plató de ¿Quién quiere ser millonario? Y es que Sergio explica que es químico y que sus puntos fuertes son la ciencia y la historia, lo que origina que el presentador le ponga a prueba con esta pregunta: ¿cuáles son las valencias del manganeso?

"Si hay algún químico viendo el programa y me he equivocado, lo siento", afirma Sergio en el plató, donde Juanra Bonet pide a su equipo que comprueba si es correcto. "Siempre digo que por el pinganillo no me digan nada, solo 'súbete las gafas' y 'cuidado con la americana'", confiesa el presentador. "¡Es correcta!", afirma el presentador en el plató, que aplaude a Sergio.

"¿Convalida alguna pregunta?", pregunta Valentín a Juanra Bonet, que le contesta con una broma: "Perdón, ha habido un error, ¿puedes ir tú a la grada y que baje tu hijo?". Puedes ver el divertido momento en el vídeo principal de esta noticia.